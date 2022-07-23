"Це буде найкращий вихід": Арестович сказав, що треба зробити з оточеними у Високопіллі військами рф

Російські військові, оточені біля Високопілля, не отримають "зелений коридор" і мають скласти зброю

Російським військам, які заблоковані і майже потрапили в оточення поблизу села Високопілля у Херсонській області, краще за все буде скласти зброю і здатися Збройним силам України.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив ввечері в п'ятницю, 22 липня, на YouTube-каналі Фейгін Live.

"Тепер виникає питання: що робити з товаришами, що сидять у Високопіллі? Є дані, що просили (про зелений коридор – ред.), але на тактичному рівні, це все треба уточнити. Питання ось в чому. Ситуація дзеркальна до Іловайська. Ми пам’ятаємо, що російське командування в Іловайську віроломно порушило домовленість, розстріляло наші війська, що виходили з Іловайська. У нас, природно, є велика спокуса просто поховати їх всіх там у цьому котлі", — сказав Арестович.

Розташування сил в районі Високопілля

Проте, додав радник голови ОП, є дві причини, чому ЗСУ не будуть цього робити.

По-перше, каже він, українці воюють не так, як росіяни, і не порушують своє слово.

"По-друге, я думаю, що високогуманні українські Збройні сили запропонують їм просто здатися. Це буде найкращий вихід для них. Здатися, здати озброєння й техніку і залишитися живими. Тому що це війна, і цяцькатися ніхто не буде. Ми не надамо коридор", — сказав Арестович.

Напрямки наступу ЗСУ в районі Високопілля

Якщо ж російські війська не захочуть здатися, "доля їхня буде вирішена", підкреслив він.

Разом з тим, станом на ніч 23 липня онлайн-сервіс "liveuamap" показує, що Високопілляразом з прилеглими територіями і сусідніми населеними пунктами вже знаходиться під контролем ЗСУ.

Район Великопілля станом на 3:00 23 липня

Як повідомлялося, Арестович також повідомив, що проблеми в окупантів на Херсонщині є не тільки в районі Високопілля, але у на інших ділянках фронту.