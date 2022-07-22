У мережі ходять чутки про перший котел для росіян під Херсоном - що пишуть і чи так це насправді

Цю інформацію активно тиражують ЗМІ країни-агресора, зазначаючи, що російська влада проситиме "зелений коридор"

У п'ятницю, 22 липня, на 149-й день війни в Україні з'явилася інформація, що російські війська потрапили у котел поблизу села Високопілля у Херсонській області. За різними джерелами, в оточенні знаходяться близько 2000 військовослужбовців ворожої армії. Про це написали одразу декілька різних каналів, в тому числі близьких до Офісу президента, однак офіційного підтвердження цього від Генштабу ЗСУ ще не було.

Так, спершу повідомлення про котел у Високопіллі з'явилося у Telegram-каналі "Збройні Сили України. Війна з окупантами". Також було опубліковано мапу, судячи з якої росіян взяли в оточення Сили оборони України між Високопіллям та Іванівкою.

Російські війська потрапили у котел між селищами Іванівка та Високопілля

Цю ж інформацію підтвердив Telegram-канал "Вертикаль", який вважають наближеним до Офісу президента України джерелом. Там повідомили, що ЗСУ беруть росіян в оточення одразу в кількох селах, однак не уточнили в яких саме.

Тим часом українські військові оглядачі та аналітики написали про те, що така ситуація у північній частині Херсонської області була прогнозована. Зокрема, як зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, в такій ситуації російські військові опинилися ще на початку липня, а зараз вони дуже просять "зелений коридор", щоб вийти.

"Так це правда. Російські окупанти, оточені у Високопілля, запитують "зелений коридор". Точніше, не просто вимагають, а вимагають вже не вперше. Як думаєте, дати їм "зелений коридор" чи у Високопілля пригадати недолюдкам Зеленопілля?", — поставив риторичне питання Коваленко.

Військовий експерт Костянтин Машовець своєю чергою написав, що нічого нового біля Високопілля не трапилося, однак він вкрай скептично ставиться до того, що це подають як факт.

"Не зрозумів… Що це за хайп з Високопіллям на Бериславському напрямку…? Чого це всі "вАзбудились"…? Що там нового трапилось…? Я ж писав за ці трабли расеянців ще кілька днів тому… На мій погляд, інформація про оточення частки сил противника на цій ділянці поки що…виглядає досить сумнівно. Так, противник прагне утримати свої позиції південніше дороги Іванівка — Високопілля, в районі Ольгіне за будь-яку ціну, але я не думаю, що оточення підрозділів противника у Високопіллі є вже фактом…", — написав Машовець.

Дійшла ця інформація й до російських ЗМІ, які написали про "перший котел, у які потрапила армія РФ". За їх даними, у котлі перебувають майже 2000 російських солдатів. І тепер російська влада проситиме про "зелений коридор" у командування ЗСУ. Для цього вже скликали російський Радбез, а рупор кремля дмитро пєсков пообіцяв реагувати швидко.

Дані про котел біля Високопілля, які поширюють російські ЗМІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на території тимчасово окупованого росіянами міста Херсон пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, гучно було поблизу місцевого супермаркету "Епіцентр", де знаходилося скупчення ворожої техніки.