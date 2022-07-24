У кремлі знову натякають, що дуже хочуть переговорів з Україною: лавров зробив заяву

Голова російського МЗС знову звинуватив Київ у небажанні домовлятися

Голова МЗС країни-агресора сергій лавров, який зухвало говорив про розширення цілей так званої "спецоперації", тепер заявляє, що російська влада не проти поновлення переговорів з Україною, однак це залежить не від них.

Як передають пропагандистські ЗМІ, про це російський міністр заявив журналістам після переговорів з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі.

"Росія не має упереджень у тому, щоб відновити переговори з Києвом щодо ширшого кола питань, але це залежить не від нас", — заявив глава МЗС росії.

При цьому він не посоромився звинуватити українську владу у тому, що вона відмовляється від перемовин з росіянами "поки Україна не переможе Росію".

Варто нагадати, що у минулій своїй промові сергій лавров зазіхнув не тільки на Донецьку та Луганську області, а й озвучив плани кремля на приєднання тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей. Схожою заявою "відзначився" й заступник голови російського Радбезу дмитро медведєв, який прямо сказав, що "ЗСУ треба відсунути не тільки від Донецька, а й ширше…далі".

Раніше повідомлялося, що перший заступник голови МВС Євген Єнін в інтерв'ю "Телеграфу" розповів, чого взагалі очікувати від росіян та чи приєднається до війни на боці росіян Білорусь.