лавров зробив заяву щодо закликів Шольца

У росії заявили, що німецький канцлер Олаф Шольц начебто схиляв кремль укласти з Україною договір щодо гарантій безпеки.

Відповідну інформацію оприлюднили російські ЗМІ посилаючись на слова міністра іноземних справ російської федерації сергія лаврова. За словами путінського поплічника, Шольц марно вимагає у москви укладення угоди з Києвом щодо гарантій безпеки, адже такий документ вже існував, проте він був "убитий Берліном і Парижем".

Документом про так звані "гарантії" російський міністр назвав мінські угоди.

"Німці і французи заявляли, що прямий діалог Києва з "днр" і "лнр" неможливий, звалюючи всю відповідальність на росію, при умові, що вона жодного разу в мінських документах не згадана", — сказав він.

Варто відзначити, що сергій лавров вперше публічно звернувся до Шольца, заявивши, що той після повної зупинки переговорного процесу рф з Україною ескалації ситуації на полі бою, схиляв москву до підписання гарантій безпеки.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із заявою, в якій наголосив, що німецька сторона готова надати Києву довгострокові гарантії безпеки, обговорення котрих наразі триває в рамках зустрічей країн Великої сімки.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що мова про гарантії безпеки для України йде з початку російського вторгнення. Зокрема, український лідер Володимир Зеленський заявляв, що гарантами безпеки для української сторони можуть стати сім європейських країн, до списку яких увійшла і Німеччина.