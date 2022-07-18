лавров заявил о новых предложениях от Шольца: о чем идет речь

лавров сделал заявление о призывах Шольца

В россии заявили, что немецкий канцлер Олаф Шольц вроде бы склонял кремль заключить с Украиной договор о гарантиях безопасности.

Соответствующую информацию обнародовали российские СМИ, ссылаясь на слова министра иностранных дел российской федерации сергея лаврова. По словам путинского приспешника, Шольц тщетно требует у москвы заключения соглашения с Киевом о гарантиях безопасности, ведь такой документ уже существовал, однако он был "убит Берлином и Парижем".

Документом о так называемых "гарантиях" российский министр назвал минские соглашения.

"Немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с "днр" и "лнр" невозможен, сваливая всю ответственность на россию, при условии, что она ни разу в минских документах не упомянута ", — сказал он.

Стоит отметить, что сергей лавров впервые публично обратился к Шольцу, заявив, что тот после полной остановки переговорного процесса рф с Украиной эскалации ситуации на поле боя, склонял москву к подписанию гарантий безопасности.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что немецкая сторона готова предоставить Киеву долгосрочные гарантии безопасности, обсуждение каковых продолжается в рамках встреч стран Большой семерки.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что речь о гарантиях безопасности для Украины идет с начала российского вторжения. В частности, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что гарантами безопасности для украинской стороны могут стать семь европейских стран, в список которых вошла и Германия.