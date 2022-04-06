Зеленский назвал семь стран, которые готовы обсуждать гарантии для Украины

Вскоре Зеленский встретится с "гарантерами".

В среду, 6 апреля, на 42-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что уже семь стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому изданию Habertürk, передает Униан.

"США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль — это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Потому это — первый шаг. Встреча с этими гарантами, потом — объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной", — рассказал Зеленский

Зеленский отметил, что у всех стран разное видение этих самых гарантий. Некоторые предлагают полную поддержку, а некоторые готовы не на полную. Поэтому необходимы переговоры на уровне советников, чтобы обговорить документ. Когда вопрос гарантий безопасности для Украины будет решен, тогда состоится встреча с представителями рф. Президент Украины не уточнил, сколько времени займут переговоры, но считает, что много времени для этого не понадобится.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил на совбезе ООН из-за ситуации в Буче. Кроме того, 5 апреля глава украинского государства сделал несколько важных заявлений.