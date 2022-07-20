Держдеп США відповів на гучну заяву лаврова на адресу України

У США кажуть, що росія планує анексувати частину українських територій

У США звернули увагу на заяви глави російського МЗС сергія лаврова про захоплення не лише Донецької та Луганської областей та зазначили, що країна-агресор рухається до анексії українських територій.

Як повідомив під час брифінгу прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс, коментарі російського міністра свідчать про те, що у кремлі не відмовилися від планів щодо приєднання до себе частини території України.

"Сполучені Штати не допустять, щоб анексія українських територій залишилася безкарною", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, у середу, 20 липня, під час свого інтерв’ю для пропагандистських ЗМІ лаврів заявив, що завдання їхнього т.зв. "спецоперації" змінилися і тепер полягають у захопленні не лише Донецької та Луганської областей, а й інших територій. Зокрема йдеться про Запорізьку та Херсонську області.

Крім того, він казав, що якщо Захід продовжуватиме постачати Україні далекобійну зброю, то цілі російського вторгнення розширяться ще більше.

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Варто зазначити, що в цьому ж інтерв’ю він розповів, що в росії не бачать сенсу в переговорах з Україною, а провину за те, що відбувається, традиційно переклав на Київ та країни Заходу.