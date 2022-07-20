Держдеп США відповів на гучну заяву лаврова на адресу України
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У США кажуть, що росія планує анексувати частину українських територій
У США звернули увагу на заяви глави російського МЗС сергія лаврова про захоплення не лише Донецької та Луганської областей та зазначили, що країна-агресор рухається до анексії українських територій.
Як повідомив під час брифінгу прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс, коментарі російського міністра свідчать про те, що у кремлі не відмовилися від планів щодо приєднання до себе частини території України.
"Сполучені Штати не допустять, щоб анексія українських територій залишилася безкарною", — зазначив він.
Як повідомлялося раніше, у середу, 20 липня, під час свого інтерв’ю для пропагандистських ЗМІ лаврів заявив, що завдання їхнього т.зв. "спецоперації" змінилися і тепер полягають у захопленні не лише Донецької та Луганської областей, а й інших територій. Зокрема йдеться про Запорізьку та Херсонську області.
Крім того, він казав, що якщо Захід продовжуватиме постачати Україні далекобійну зброю, то цілі російського вторгнення розширяться ще більше.
Варто зазначити, що в цьому ж інтерв’ю він розповів, що в росії не бачать сенсу в переговорах з Україною, а провину за те, що відбувається, традиційно переклав на Київ та країни Заходу.