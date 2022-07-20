Госдеп США ответил на громкое заявление лаврова в адрес Украины

В США говорят, что россия планирует аннексировать часть украинских территорий

В США обратили внимание на заявления главы российского МИД сергея лаврова о захвате не только Донецкой и Луганской областей и отметили, что страна-агрессор движется к аннексии украинских территорий. Вместе с тем там отмечают, что США не позволят, чтобы подобные попытки остались безнаказанными.

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