Позиция Кремля неизменна — во всем происходящем они винят Запад и украинское руководство

Российские политики все чаще поднимают тему украинско-российских переговоров насчет вероятного окончания войны. Однако даже высшие представители власти очень часто не согласовывают сказанное между собой. Ярким примером стал руководитель российского МИД сергей лавров, который заявил, будто бы сейчас в переговорах между странами "нет смысла".

Об этом политик рассказал в интервью известной пропагандистке маргарите симоньян для телеканала RT. лавров гнет линию невиновности россии, а всю ответственность за происходящее пытается переложить на Украину и страны Запада.

По словам лаврова, Москва поддерживала желание украинских властей сесть за стол переговоров. Он даже вспомнил начальные шаги к диалогу диалога, сделанные при поддержке официального Минска.

"Первые раунды, которые состоялись в Белоруссии, как раз выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьёзно обсуждать", — утверждает лавров.

Также он обвинил западных лидеров, что они подбивают Украину продолжать бороться и вырвать победу у россии на поле боя. лаврову категорически не нравится подобная риторика, особенно когда речь заходит о "говорить с позиции силы" насчет Украины.

Таким образом политик утверждает, что говорить с украинской стороной сейчас не о чем. И этим самым он перечит кровавому диктатору владимиру путину, что на днях заявил, будто бы переговоров не будет исключительно потому, что в Кремле этого не хотят. российский лидер тоже говорил об отсутствии реакции со стороны Киева, однако повернул это так, будто бы россия больше не хочет проявлять инициативу, пока не получит ее в ответ. То бишь — по факту отказался от диалога.

Вероятно, хозяину Кремля и его ближайшим соратникам следовало бы согласовывать официальные текста выступлений до них, а не после.

Следует напомнить, что лавров не так давно стал фигурантом дипломатического скандала. Во время съезда министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" некоторые из его коллег отказались от общего фото с ним. Политик сначала смешно огрызнулся на такой бойкот, а после был вынужден с позором сбежать из мероприятия, не дожидаясь его официального окончания.