Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова высказалась касательно потенциальных переговоров Киева с москвой

Россияне активно качают тему необходимости переговоров с Украиной.

Правда, делают это в свойственной им – ультимативной – манере.

В последние дни отличился помощник президента россии Юрий Ушаков, заявивший, что если переговоры возобновятся, "условия для них совсем другие", чем те, что обсуждали весной в Стамбуле.

Ему вторит член российской переговорной делегации Леонид Слуцкий, уверяя, что рф выдвинет более жесткие условия, чем те, что были озвучены в апреле в Турции.

На самом деле, пока все переговоры, которые были, снижали требования россии к Украине. Они уже отказались от смены украинской власти – оказались готовы вести переговоры с ее представителями. Потом отказались от условной полной денацификации. И так далее…

Я думаю, что угрозы, будто условия на следующих переговорах будут хуже для Украины, являются ни чем иным, как попыткой эти переговоры, собственно говоря, продолжить. И россияне подобными заявлениями, а также обстрелами наших мирных городов, пытаются убедить официальный Киев переговоры, свернутые весной, возобновить. Попытка давления.

С моей точки зрения, переговоры есть смысл продолжать только тогда, когда у нас будет достаточное количество новых видов вооружений, способных не только отражать атаки агрессора, но и освобождать временно оккупированные украинские территории. Нет смысла Украине до занятия более превосходящей позиции на поле боя – садиться с россиянами за стол переговоров касательно мирных соглашений. А на переговорах мы должны обсуждать – когда и как русские будут отступать, в какой последовательности.

За последние несколько дней я пообщалась с большим количеством переселенцев с временно оккупированных территорий, которые выезжали в апреле-мае. И исходя из того, что они рассказывают, конечно, мы не можем бросать украинцев под этим русским катком. Нам следует освобождать и наши территории, и наших людей. Как я понимаю, такой же позиции придерживаются украинская власти и наши международные партнеры.

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