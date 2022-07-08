Страны "Большой двадцатки" дали очередную пощечину россии

Никто из иностранных коллег не хочет находиться рядом с представителями страны-агрессора

В Индонезии на пятницу, 8 июля, запланирована традиционная встреча глав министерств иностранных дел стран "Большой двадцатки". Однако традиционной фотосъемки всех участников заседания в этом году может и не быть — из-за участия в мероприятии российского дипломата сергея лаврова.

По информации издания Kyodo, часть министров отказалась от общего фото из-за нежелания позировать рядом с россиянином, яро поддерживающем войну в Украине и агрессивную политику путина. Первым, судя по всему, свою позицию высказали представители Соединенных Штатов.

По предварительной информации, фотосессия все же может состояться, однако в конце встречи, а не в начале, как обычно. Политики некоторых стран G20 попросту не хотят оказаться на одном снимке с сергеем лавровым, который регулярно угрожает Украине военным уничтожением и занимается перекручиванием фактов нынешнего противостояния.

Добавим, что первым, согласно данным СМИ, свой отказ от общего фото с лавровым высказал госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

Стоит отметить, что сам саммит "Большой двадцатки" запланирован на ноябрь 2022 года. Как уже сообщал "Телеграф", российский диктатор владимир путин изначально не собирался принимать участие в этой встрече, но сейчас, согласно данных источников, очень даже не прочь приехать в Индонезию.

При этом участники встречи утверждают — личному присутствию путина на саммите противится президент Индонезии. Максимум, на который может рассчитывать российский лидер, это обращение к "Большой двадцатке" по видеосвязи.

К слову, на встрече G20 рассчитывают увидеть и президента Украины Владимира Зеленского.