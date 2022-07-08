Выстрелили в спину: на экс-премьера Японии было совершено покушение (фото)

В политика стреляли во время его публичного выступления

Серьезное огнестрельное ранение в спину получил бывший глава правительства Японии Синдзо Абэ, пока провозглашал речь в городе Нара в пятницу, 8 июля. Покушение на жизнь политика состоялось около половины двенадцатого дня по местному времени. На место происшествия тут же съехались представители всех экстренных служб.

Как сообщает телеканал CNN, после ранения Абэ потерял сознание и истекал кровью. Его тут же госпитализировали в одну из местных больниц, где за его жизнь сейчас борются опытные медики.

Известно, что он выступал с речью в поддержку кандидатов от Либерально-демократической партии Японии. На воскресенье, 10 июля, запланированы выборы в верхнюю палату. Впрочем, его обращение к населению было бесцеремонно прервано неизвестным мужчиной с оружием.

Место инцидента с высоты птичьего полета

К слову, стрелка, по информации местных СМИ, тут же задержали, отобрав у него пистолет. Личность преступника не сообщается, как и мотивы его поступка.

Задержание стрелка

Синдзо Абэ считается одним из наиболее влиятельных японских политиков, ведь занимал пост премьера четыре раза. Впервые он вступил на должность в 2006 году, но из-за некоторых противоречий, а также состояния здоровья спустя год покинул пост. Затем он был выбран премьером в 2012-м, а затем в 2017 и 2019 годах. Его называют "доминирующей силой" в японской политикой, хотя на данный момент он и не является действующим главой правительства. Все потому, что в 2020 году он был вынужден уйти в отставку — из-за болезни кишечника, воспаление которой не позволило ему полноценно заниматься политикой.

"Почти восемь лет я контролировал свое хроническое заболевание, однако в этом году, в июне, я прошел очередной осмотр, и у меня были признаки заболевания", — заявил Абэ летом 2020 года, уходя в отставку.

Долгое время о состоянии раненого Синдзо Абэ не было известно ничего, но на 7:30 по Киеву японские СМИ объявили, что бывший премьер пришел в себя.

Напомним, что в последние месяцы Япония упорно сражается на политическом фронте против россии, а также планирует улучшить свою военную оборону. При этом российские политики продолжают "дразнить" коллег в Токио вопросом Курильских островов, на которые обе страны заявляют свои права.