Вистрілили у спину: на експрем’єра Японії було скоєно замах (фото)

У політика стріляли під час його публічного виступу

Серйозне вогнепальне поранення у спину отримав колишній глава уряду Японії Сіндзо Абе, поки виголошував промову в місті Нара у п’ятницю, 8 липня. Замах на життя політика відбувся близько о пів на дванадцяту дня за місцевим часом. На місце події відразу з’їхалися представники всіх екстрених служб.

Як повідомляє телеканал CNN, після поранення Абе знепритомнів і почав стікати кров’ю. Його відразу госпіталізували до однієї з місцевих лікарень, де за його життя борються досвідчені медики.

Відомо, що він виступав із промовою на підтримку кандидатів від Ліберально-демократичної партії Японії. На неділю, 10 липня, заплановано вибори до верхньої палати. Втім, його звернення до населення було безцеремонно перервано невідомим чоловіком зі зброєю.

Місце інциденту з висоти пташиного польоту

До речі, стрільця, за інформацією місцевих ЗМІ, відразу затримали, відібравши у нього пістолет. Особа злочинця не розкривається, як і мотиви його вчинку.

Затримка стрільця

Сіндзо Абе вважається одним із найвпливовіших японських політиків, адже обіймав посаду прем’єра чотири рази. Вперше він вступив на посаду в 2006 році, але через деякі протиріччя, а також стан здоров’я через рік залишив посаду. Потім його було обрано прем’єром у 2012-му, а згодом у 2017 та 2019 роках. Його називають "домінуючою силою" в японській політикою, хоча наразі він і не є чинним главою уряду. Все тому, що у 2020 році він був змушений піти у відставку через хворобу кишечника, запалення якої не дозволило йому повноцінно займатися політикою.

"Майже вісім років я контролював своє хронічне захворювання, проте цього року, у червні, я пройшов черговий огляд, і я мав ознаки захворювання", — заявив Абе влітку 2020 року, йдучи у відставку.

Довгий час про стан пораненого Сіндзо Абе не було відомо нічого, але на 7:30 за Києвом японські ЗМІ оголосили, що колишній прем’єр прийшов до тями.

Нагадаємо, що в останні місяці Японія завзято бореться на політичному фронті проти росії, а також планує покращити свою військову оборону. При цьому російські політики продовжують "дражнити" колег у Токіо питанням Курильських островів, на які обидві країни заявляють свої права.