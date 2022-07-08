Вистрілили у спину: на експрем’єра Японії було скоєно замах (фото)
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У політика стріляли під час його публічного виступу
Серйозне вогнепальне поранення у спину отримав колишній глава уряду Японії Сіндзо Абе, поки виголошував промову в місті Нара у п’ятницю, 8 липня. Замах на життя політика відбувся близько о пів на дванадцяту дня за місцевим часом. На місце події відразу з’їхалися представники всіх екстрених служб.
Як повідомляє телеканал CNN, після поранення Абе знепритомнів і почав стікати кров’ю. Його відразу госпіталізували до однієї з місцевих лікарень, де за його життя борються досвідчені медики.
Відомо, що він виступав із промовою на підтримку кандидатів від Ліберально-демократичної партії Японії. На неділю, 10 липня, заплановано вибори до верхньої палати. Втім, його звернення до населення було безцеремонно перервано невідомим чоловіком зі зброєю.
До речі, стрільця, за інформацією місцевих ЗМІ, відразу затримали, відібравши у нього пістолет. Особа злочинця не розкривається, як і мотиви його вчинку.
Сіндзо Абе вважається одним із найвпливовіших японських політиків, адже обіймав посаду прем’єра чотири рази. Вперше він вступив на посаду в 2006 році, але через деякі протиріччя, а також стан здоров’я через рік залишив посаду. Потім його було обрано прем’єром у 2012-му, а згодом у 2017 та 2019 роках. Його називають "домінуючою силою" в японській політикою, хоча наразі він і не є чинним главою уряду. Все тому, що у 2020 році він був змушений піти у відставку через хворобу кишечника, запалення якої не дозволило йому повноцінно займатися політикою.
"Майже вісім років я контролював своє хронічне захворювання, проте цього року, у червні, я пройшов черговий огляд, і я мав ознаки захворювання", — заявив Абе влітку 2020 року, йдучи у відставку.
Довгий час про стан пораненого Сіндзо Абе не було відомо нічого, але на 7:30 за Києвом японські ЗМІ оголосили, що колишній прем’єр прийшов до тями.
Нагадаємо, що в останні місяці Японія завзято бореться на політичному фронті проти росії, а також планує покращити свою військову оборону. При цьому російські політики продовжують "дражнити" колег у Токіо питанням Курильських островів, на які обидві країни заявляють свої права.