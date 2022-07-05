Боротьба за Курили: у росії зробили нову абсурдну заяву щодо Японії

путінський поплічник публічно поскаржився на Японію

У росії заявили, що Японія, котра пішла на загострення конфлікту з рф, активізувала щодо Курильських островів "реваншистські устремління".

Відповідну інформацію під час наради у Хабаровську заявив секретар ради безпеки російської федерації микола патрушев. За словами путінського поплічника, наразі ситуація у Далекосхідному округу змінилася через нарощення Америкою та її союзниками військової сили у двох його районах.

"Обстановка в прикордонній сфері на території Далекосхідного округу формується в умовах нарощування США та їх союзниками військової присутності в Арктичному та Азіатсько-Тихоокеанському регіонах, активізації реваншистських устремлінь Японії щодо Курильських островів створенням нових військових блоків", — сказав він.

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Крім того, патрушев додав, що військова інфраструктура НАТО наближається до російських кордонів, а також активно нарощує військові сили та кошти на східному фланзі. У свою чергу рф робить усе можливе, аби відстояти свої національні інтереси і суверенітет.

Варто відзначити, що Японія заперечує суверенітет росії над островами Південних Курил, які потрапили під окупацію рф після Другої світової війни. Окрім того, саме Японія стала однією з країн, котра приєдналася до антиросійських санкцій через ситуацію в Україні, впровадивши обмеження проти 133 фізичних осіб з росії. Після цього рф заявила, що не продовжуватиме переговорний процес щодо статусу Курил, а також укладання мирного договору. Згодом, вперше з 2003 року, Японія оголосила Південні Курили як незаконно окуповані росією території.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що Японія заявила, що через ситуацію, котру росія розвязала на українських територіях, вона змушена змінити підхід до оборони, шляхом зміцнення свого потенціалу озброєння, аби зберігати мир та безпеку у Східній Азії.