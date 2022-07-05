Борьба за Курилы: в россии сделали новое абсурдное заявление о Японии

путинский приспешник публично пожаловался на Японию

В россии заявили, что Япония, которая пошла на обострение конфликта с рф, активизировала в отношении Курильских островов "реваншистские устремления".

Соответствующую информацию на совещании в Хабаровске заявил секретарь совета безопасности российской федерации николай патрушев. По словам путинского приспешника, ситуация в Дальневосточном округе изменилась из-за наращивания Америкой и ее союзниками военной силы в двух его районах.

"Обстановка в приграничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии по Курильским островам созданием новых военных блоков", — сказал он.

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патрушев также добавил, что военная инфраструктура НАТО приближается к российским границам, а также активно наращивает военные силы и средства на восточном фланге. В свою очередь россия делает все возможное, чтобы отстоять свои национальные интересы и суверенитет.

Стоит отметить, что Япония отрицает суверенитет россии над островами Южных Курил, попавшими под оккупацию россии после Второй мировой войны. Кроме того, именно Япония стала одной из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям из-за ситуации в Украине, введя ограничения против 133 физических лиц из рф. После этого россия заявила, что не будет продолжать переговорный процесс по статусу Курил, а также заключения мирного договора. Впоследствии впервые с 2003 года Япония объявила Южные Курилы как незаконно оккупированные россией территории.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Япония заявила, что из-за ситуации, которую россия развязала на украинских территориях, она вынуждена изменить подход к обороне путем укрепления своего потенциала вооружения, чтобы сохранять мир и безопасность в Восточной Азии.