Японія змінюватиме підхід до безпеки та оборони через росію: подробиці

Через війну росії проти України можуть спробувати розв’язати війни й інші авторитарні режими, переконаний прем’єр Японії.

Війна, розв’язана росією проти України з метою захоплення нових територій, може спровокувати війну у Східній Азії, а Японія буде змушена зміцнювати свій потенціал озброєння, щоб зберігати мир та безпеку у регіоні.

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на полях саміту "діалогу Шангрі-Ла" у Сінгапурі, передає "Українська правда" з посиланням на сінгапурську громадську мовну службу CNA.

Прем’єр Японії наголосив, що сьогоднішні події в Україні можуть повторитися "вже завтра" у Східній Азії, оскільки авторитарні режими захочуть спробувати перекроїти міжнародний порядок.

У зв’язку з цим Кісіда наполягає, що його країні доведеться відмовитися від багаторічної політики зменшення озброєння та фундаментально змінити підхід до національної безпеки та оборони, а також зміцнювати свій потенціал озброєння, щоб зберігати мир та безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Глава японського уряду запевняє, що його країна боротиметься зі спробами "одностороннього" перекроювання світової карти та балансу сил.

Як приклади порушників стабільності у Східній Азії Кісіда згадав КНДР, яка загрожує випробуваннями балістичних ракет у Японському морі при мовчазному заохоченні Китаю, а також КНР, яка загрожує самостійності Тайваню і провокує нестабільність у Східно-Китайському морі.

Раніше влада Японії прийняла рішення офіційно називати чотири острови на Курилах окупованими росією.

Також Кісіда заявив про намір вперше в історії Японії взяти участь у засіданні НАТО.