лавров не вынес унижения и покидает саммит "Большой двадцатки" - СМИ

Кремлевскому политику не понравилось отношение других дипломатов

Российский дипломат сергей лавров вернется в рф из Индонезии еще до окончания саммита министров иностранных дел стран "Большой двадцатки". Причина — в бойкоте, который ему негласно объявили представители некоторых других государств, прибывших на встречу. Началось же все с отказа делать совместное фото, что является одной из традиций подобных мероприятий.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, передает "Телеграф". Главная причина подобного отношения иностранных политиков к лаврову — его поддержка войны в Украине и общая линия агрессивной путинской политики.

Как сообщают СМИ, досрочный отъезд лаврова на родину подтвердила спикер российского МИД мария захарова. По ее словам, политик закончит запланированные двусторонние переговоры, проведет встречу для журналистов, после чего уедет. Таким образом на официальном обеде, устраиваемом для участников саммита, сергея лаврова не будет.

Интересно, что сразу после своего выступления перед коллегами глава МИД рф покинул зал. Также он якобы проигнорировал вопрос, заданный его немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Стоит добавить, что не слишком тепло приняли сам приезд сергея лаврова даже журналисты. Представителей нескольких изданий вывели из пресс-конференции в четверг, когда они задали дипломату вопрос о том, собирается ли россия закончить войну в Украине.

Весьма интересным подобное игнорирование части официальных мероприятий на саммите выглядит в разрезе последних заявлений лаврова. После того, как информация о бойкоте некоторых стран просочилась в прессу, политик заявил, что никого не заставляет с собой фотографироваться. Также он обвинил Запад в несоблюдении правил приличия и банальной вежливости по отношению к хозяевам саммита — Индонезии.