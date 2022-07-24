HIMARS передали "вітання" росіянам на Луганщині: знищено командний пункт ворога (фото)

Окупанти продовжують стверджувати, ніби українська армія б’є по мирному населенню

Російські загарбники намагаються займати цивільні будівлі, сподіваючись, що ЗСУ не ризикнуть накривати зосередження їхніх сил навіть високоточною зброєю. Однак вони помиляються — вночі на 24 липня українські захисники ювелірно знищили командний пункт окупантів, що знаходиться у місті Хрустальний (колишній Красний Луч). Противник базувався на території місцевого готелю, який і був атакований ракетами HIMARS.

Інформація про це була оприлюднена радником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком. Як написав чиновник у своєму Telegram-каналі, американська зброя продовжує вносити до лав окупантів "розлад і жах".

Командний пункт якого підрозділу армії рф знаходився в готелі "Червоний Промінь", не уточнюється. Однак, судячи з фото, удар був справді завданий з "хірургічною точністю" — зруйновано лише одну будівлю.

Так виглядала територія біля готелю вночі

"Ракети лягали точно на дах готелю, проламуючи бетонні перекриття зверху до низу", — пише Геращенко.

Також він стверджує, що внаслідок атаки росіяни не дорахувалися пораненими та мертвими близько сотні окупантів. Такими даними чиновник оперує, посилаючись на інформацію української розвідки.

Будівля готелю "Красний Луч" після атаки HIMARS

Тим часом російські пропагандисти не визнають розташування військової бази на території готелю. Вони стверджують, нібито ЗСУ напали на винятково мирний об’єкт інфраструктури, внаслідок чого було поранено трьох осіб. При цьому одного із "постраждалих" нібито навіть помістили до реанімації. Можливості уточнити правдивість таких даних українська сторона не має.

Судячи з фото, комунальники вже почали прибирати наслідки нічного вибуху, ймовірно, створюючи додаткову картинку для росЗМІ.

Наслідки вдається усунути дуже швидко

Нагадаємо, раніше ЗСУ вже атакували зосередження сил противника у Хрустальному. Тоді було знищено склад із боєприпасами, що дуже зіпсувало настрій окупантам.

Також "Телеграф" розповідав, як загалом складається ситуація в Луганській області, яка тимчасово майже вся перебуває під контролем росіян.