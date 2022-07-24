Слідом за литовцями: в Польщі менш як за місяць назбирали на "Байрактар" для ЗСУ

До збору приєдналися понад 200 тисяч осіб

У Польщі менш як за місяць зібрали всю суму на придбання турецького ударного безпілотника "Байрактар" для Збройних сил України. Мова про 22,5 мільйони злотих.

Про це у неділю, 24 липня, повідомив ініціатор кампанії, польський журналіст Славомір Сєраковський на власній сторінці у Facebook.

"22 500 000 злотих! Зроблено у Польщі", — коротко написав він у своєму Facebook.

Зазначається, що свої внески на "Байрактар" для українських військових зробили понад 200 тисяч осіб. До кінця збору, який був оголошений 28 червня, залишалося 4 дні.

Нагадаємо, що у сусідній Литві на покупку безпілотника "Байрактар ТБ-2" для потреб української армії вдалося назбирати всього за три дні. Компанія-виробник безпілотників врешті вирішила подарувати країні цю машину безоплатно. А кошти, що вивільнились, литовці витратили на додаткові боєприпаси.

А українці за три дні вдалося зібрали кошти одразу на чотири безпілотники "Bayraktar TB-2" на потреби Збройних сил нашої країни. Збором займався телеведучий та волонтер Сергій Притула разом із блогером Ігорем Лаченковим — їм за три дні вдалося зібрати 600 мільйонів гривень. Після цього компанія Baykar, яка виробляє ударні безпілотники, заявила, що не прийматиме зібрані українцями на купівлю БПЛА гроші, а передасть їх безкоштовно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сергій Притула відповів, куди підуть гроші, зібрані на "Байрактари".