Зернова угода: у путіна зробили загадкову заяву про нового "учасника"

Загадкова "сторона" нібито має гарантувати безпеку українських суден

Російська влада прокоментувала зернову угоду, яку Україна підписала в Стамбулі з представниками ООН та Туреччини, заінтригувавши новою стороною, яка нібито має брати участь у супроводженні українських суден до Босфорської протоки.

Як передає ТАСС, із заявою виступив голова російського МЗС сергій лавров. Він зазначив, що безпеку суден, які експортують українське зерно, гарантуватимуть Туреччина, РФ та ще одна сторона.

"У Стамбулі нам вдалося досягти домовленості: Україна займається розмінуванням, випускає кораблі у відкрите море, росія, Туреччина і ще один учасник, який буде визначений, супроводжує судно до Босфору", — заявив лавров.

Російський міністр додав, що на переговорах в турецькому Стамбулі російській владі нібито "вдалося домогтися зняття всіх обмежень на експорт російського зерна".

Примітно, що заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм після підписання зернової угоди в Стамбулі зазначив, що вона не передбачає розблокування українських портів, а тим більше зняття санкцій з російської федерації. Щобільше, розмінування портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Южний" проводитися не буде, а кораблі пройдуть безпечними фарватерами. За словами Найєма, угоду опублікували у повному обсязі й відкрито, тому ознайомитися з нею може кожен. При цьому слова лаврова абсолютно не збігаються з тим, про що у ній йдеться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти наступного дня після підписання їх владою зернової угоди завдали масованого ракетного удару по морському порту Одеси. Саме в цьому інфраструктурному об’єкті знаходиться зерновий термінал, звідки до Чорного моря мали відбути кораблі з продовольством.