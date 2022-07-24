Обстріл порту Одеси росіянами: ООН знову потрапила у скандал

Неназваний представник ООН заявив, що рф може бити по портах України, не порушуючи "зерновий договір", в самій організації закликали посилатися лише на слова генсека

У неділю, 24 липня, на 151-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в ООН відхрестилися від "джерела" з організації, який заявив про право росіян стріляти по порту Одеси.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook. Дипломат висловився про провокаційну статтю The New York Times.

У ній нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси рф технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, росія не обіцяла не обстрілювати частини українських портів, які безпосередньо не залучені в експорті зерна. У МЗС зробили запит до ООН з цього приводу, а в організації відмежувалися від "джерела" The New York Times.

"Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації.

От і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, а відповідальності жодної. Це було зроблено зумисно або незумисно — питання відкрите", — написав Ніколенко.

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Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна уклала угоду з ООН та Туреччиною щодо експорту зерна Чорним морем через порти Одеси, Чорноморська та Південного. росія уклала аналогічну угоду з Анкарою та ООН. Крім того, рф окремо домовилася з ООН щодо експорту своїх с/г товарів та добрив.

Вже наступного дня росіяни віроломно вдарили ракетами по порту Одеси. У МЗС України заявили, що удар по порту став плювком кривавого диктатора володимира путіна в обличчя генсеку ООН та президенту Туреччини, які виступали гарантами угоди. В ООН засудили удар по порту Одеси, але не рф. В Україні зазначили, що все одно хочуть відновити експорт. Примітно, що росія 24 липня визнала, що здійснила обстріл, підставивши Туреччину.