Україна попрощалася з комбригом ЗСУ Гуляєвим (фото)

З героєм та його побратимами попрощалися в Одесі

У вівторок, 26 липня, на 153-й день повномасштабного вторгнення рф Одеса та вся Україна попрощалися з Віталієм Гуляєвим – командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та ще трьома офіцерами бригади.

Про це повідомив 5-й президент України Петро Порошенко у Facebook. Він закликав назвати на честь героя вулиці Одеси та Шостки, звідки родом був полковник.

Гуляєв воював на передовій ще з 2014 року, а командиром одеської 28-ї бригади став у вересні 2021 року. До останнього відважно захищав південний напрямок від ворога. Вже 25 лютого 28-а ОМБр під командуванням полковника вступила в бій і зупинила російських окупантів, які намагалися висадити десант для подальшої атаки на Миколаїв та Одесу.

Віталія Гуляєва та ще 3 офіцерів 28-й ОМБр провели в останню путь в Одесі

"Мав велику честь особисто знати Віталія. Він справжній герой, як і бійці його бригади. Вони доклали неймовірних зусиль для захисту Одеси. Вони зупинили російські війська на миколаївському напрямку і готувалися до контрнаступу. Роль бійців бригади – унікальна. І вони назавжди запам’ятають свого легендарного командира..

І український народ пам‘ятатиме полеглого героя. Ми не пробачимо. Помстимося за кожного вбитого українського захисника. Вічна пам’ять. Спочивай з Богом, друже…" — написав Порошенко.

Нагадаємо про загибель Гуляєва стало відомо 24 липня.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув польський доброволець з Інтернаціонального легіону ЗСУ.