Двоє громадян США загинули на Донбасі: що відомо

Смерть своїх громадян підтвердили у Держдепі США

На Донбасі, де окупанти продовжують штурмові дії з метою захоплення Бахмута і Сіверська, гинуть не лише громадяни України, а й інших країн, зокрема, американці.

Цей факт підтвердив представник Державного департаменту США, пише CNN.

Агентство зазначає, що представник Держдепу не навів жодних подробиць про загиблих або обставин їхньої смерті.

"З поваги до родин у цей скрутний час нам більше нема чого додати", — цитує агентство чиновника.

Крім того, відповідаючи на запитання про стан Олександра Дрюке та Енді Х’юна – двох американців, захоплених російськими окупантами в Україні, представник Держдепартаменту заявив, що американці підтримують контакт з українською та російською владою з приводу громадян США, які могли бути захоплені російськими військами або їх поплічниками.

"Ми закликаємо росію виконати свої міжнародні зобов’язання щодо поводження з усіма особами, захопленими у боях зі збройними силами України, як із військовополоненими ", — заявили в Держдепі.

Нагадаємо, що під Харковом героїчно загинув доброволець із Колумбії Маркез Рамос Крістіан, який з квітня захищав Україну.