Війна — день 153: окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі, в Україну прямують нові HIMARS

Оперативно про головне за 26 липня

Широкомасштабне вторгнення російської федерації в Україну триває вже 153 дні. Окупаційні війська продовжують намагатися прорвати оборонні рубежі Збройних сил України на Херсонщині та в районі Бахмута, однак їм це не вдається. Тим часом США відправили в Україну чергову партію військової допомоги, у тому числі кілька російських нічних кошмарів — РСЗВ HIMARS, а отже вже незабаром у окупантів почнуть ще активніше вибухати склади з боєприпасами, паливом та казарми з живою силою.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 26 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням .

00:00 Вибухи пролунали у передмісті Харкова, після прильотів почалася пожежа.

З головними новинами за 23 липня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 150: шквал ракетних обстрілів України та перший російський "котел".

Важлива інформація за 24 липня доступна у зведенні: "Війна — день 151: окупанти намагаються штурмувати Донбас, "зернова угода" під загрозою".

Що сталося 25 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті: "Війна — день 152: окупанти націлилися на Сіверськ, контрнаступ ЗСУ дедалі ближче".