Ізраїль закликав своїх громадян негайно покинути Україну: що відомо

Також ізраїльтянам не рекомендують мандрувати до Умані на свято Рош га-Шана

Після того, як в середині липня США поновили свою рекомендацію для американських громадян негайно покинути територію України, з аналогічною заявою виступив Ізраїль. Міністерство закордонних справ країни закликало також утриматись від поїздок Україною, в тому числі до міста Умань на Черкащині.

Відповідна заява з’явилась на сайті міністерства. "Нестабільна обстановка в плані безпеки, що включає небезпеку повітряних бомбардувань або ракетних обстрілів цивільних населених пунктів і територій, у тому числі в центрі та на заході країни, становить реальну та безпосередню небезпеку для життя", — йдеться у ній.

Ізраїльтянам також нагадали, що зараз посольство країни не має постійної присутності в Україні, тому не надає консульських послуг. Попри те, що ізраїльське посольство, яке було евакуйоване з Києва перед початком війни, відновило свою роботу ще у травні, посол буває на робочому місці не на постійній основі, а кількість працівників дипломатичної місії сильно скорочена. Дане попередження залишатиметься в силі, поки воно опубліковане на сайті МЗС.

Попередження пов’язане з наближенням святкування Рош га-Шана – свята початку нового року в юдеїв. Хасиди у ці дні традиційно приїздять до Умані на могилу цадика Нахмана. Цьогоріч Україна анонсувала заборону на в’їзд охочим вшанувати цю традицію. За словами посла в Ізраїлі Євгена Корнійчука, її запровадять з міркувань безпеки, адже держава відповідає за життя та здоров’я всіх своїх гостей, але через війну не зможе цього забезпечити.

Як повідомляв "Телеграф", Ізраїль намагається дотримуватись нейтралітету у своїй позиції щодо війни росії з Україною. Проте росіяни регулярно роблять все, щоби зіпсувати стосунки з Ізраїлем. То так званий міністр закордонний справ сергій лавров скаже, що Гітлер був частково євреєм, то днями москва анонсувала заборону на території рф роботи Єврейського агентства "Сохнут".