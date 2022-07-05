росія видала абсурдний наказ щодо діяльності Єврейського агентства в країні — ЗМІ

У Ізраїлі планують зробити подібний крок у відповідь рф

росія видала наказ щодо заборони діяльності Єврейського агентства на території рф.

Як повідомляє видання The Jerusalem Post, відповідний письмовий наказ російського уряду було отримано на початку тижня. Представники Єврейського агентства підтвердили наявність наказу щодо заборони, проте від коментарів утрималися, відзначивши, що наразі на розгляді в офісі організації в Єрусалимі готується належна відповідь для рф.

"У рамках роботи делегації Єврейського агентства в росії від нас час від часу потрібно вносити певні корективи, як того вимагає влада. Контакти з владою відбуваються постійно, з метою продовження нашої діяльності відповідно до правил, встановлених компетентними органами. Навіть сьогодні такий діалог має місце", — повідомили у представництві.

Також зазначається, що рішення щодо видачі такого наказу росією було прийнято на тлі напружених відносин з Ізраілем через його позицію стосовно ситуації, котра склалася навколо України, адже єврейські політики раніше висловили свою підтримку Києву та президенту Володимиру Зеленському.

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Так, в рамках нового наказу Єврейське агентство вимушено заблокувати проведення будь-яких операцій на території росії.

"Цей наказ драматичний і може безпосередньо підірвати здатність російських євреїв зробити алію та іммігрувати до Ізраїлю. Тисячі російських євреїв завершили оформлення документів на репатріацію і чекають, коли стануть доступні рейси до Ізраїлю, проте санкції щодо росії змусили більшість міжнародних авіакомпаній припинити польоти в країну, і тому, як пояснили ізраїльські офіційні особи, майбутні оліми "застрягли" росії", — пише видання.

Також зазначається, що високопоставлені джерела в єврейській громаді у рф незадоволені відповідним рішенням, мовляв, тепер євреї відчувають себе за залізною завісою та бояться, що не зможуть виїхати з росії.

За даними одного з джерел дуже багато євреїв, які перебувають у рф, заявляють, що російська влада намагається їх заарештувати, тож вони побоюються за власне життя.

Варто відзначити, що одна з головних цілей Єврейського агентства — це просування та сприяння репатріації з єврейських громад по всьому світу. Якщо ж діяти на території росії воно не матиме змоги, то це стане першим випадком за останні 30 років, коли у країні офіційно буде заборонена репатріації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ізраїль прийняв рішення створити перешкоди для виїзду на територію країни громадян України, запровадивши для українців візи. У Києві вже готуються дати достойну відповідь Єрусалиму.