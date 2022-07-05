россия издала абсурдный указ о деятельности Еврейского агентства в стране — СМИ

В Израиле планируют сделать подобный ответный шаг

россия издала приказ о запрете деятельности Еврейского агентства на территории рф.

Как сообщает издание The Jerusalem Post, соответствующий письменный приказ российского правительства был получен в начале недели. Представители Еврейского агентства подтвердили наличие приказа о запрете, однако от комментариев воздержались, отметив, что на рассмотрении в офисе организации в Иерусалиме готовится надлежащий ответ для россии.

"В рамках работы делегации Еврейского агентства в россии от нас время от времени нужно вносить определенные коррективы, как того требуют власти. Контакты с властью проходят постоянно, с целью продолжения нашей деятельности в соответствии с правилами, установленными компетентными органами. Даже сегодня такой диалог имеет место", — сообщили в представительстве.

Также отмечается, что решение о выдаче такого приказа россией было принято на фоне напряженных отношений с Израилем из-за его позиции относительно ситуации, которая сложилась вокруг Украины, ведь еврейские политики ранее выразили свою поддержку Киеву и президенту Владимиру Зеленскому.

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Так, в рамках нового приказа Еврейское агентство вынуждено заблокировать проведение каких-либо операций на территории россии.

"Этот приказ драматичен и может непосредственно подорвать способность русских евреев сделать аллию и иммигрировать в Израиль. Тысячи русских евреев завершили оформление документов на репатриацию и ждут, когда станут доступны рейсы в Израиль, однако санкции в отношении россии заставили большинство международных авиакомпаний прекратить полёты потому, как объяснили израильские официальные лица, будущие олимы "застряли" в россии", — пишет издание.

Также отмечается, что высокопоставленные источники еврейской общины в рф недовольны соответствующим решением, мол, теперь евреи чувствуют себя за железным занавесом и боятся, что не смогут уехать из россии

По данным одного из источников очень многие евреи, находящиеся в рф, заявляют, что российские власти пытаются их арестовать, поэтому они опасаются за свою жизнь.

Стоит отметить, что одна из главных целей Еврейского агентства — продвижение и содействие репатриации из еврейских общин по всему миру. Если же действовать на территории россии оно не сможет, то это станет первым случаем за последние 30 лет, когда в стране официально будет запрещена репатриация.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Израиль принял решение создать препятствия для выезда на территорию страны граждан Украины, введя для украинцев визы. В Киеве уже готовятся дать достойный ответ Иерусалиму.