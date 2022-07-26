Израиль призвал своих граждан немедленно покинуть Украину: что известно

Также израильтянам не рекомендуют путешествовать в Умань на праздник Рош ха-Шана

После того как в середине июля США возобновили свою рекомендацию для американских граждан немедленно покинуть территорию Украины, с аналогичным заявлением выступил Израиль. Министерство иностранных дел страны призвало также воздержаться от поездок по Украине, в том числе в город Умань Черкасской области.

Соответствующее заявление появилось на сайте министерства. "Нестабильная обстановка в плане безопасности, включающая опасность воздушных бомбардировок или ракетных обстрелов гражданских населенных пунктов и территорий, в том числе в центре и на западе страны, представляет реальную и непосредственную опасность для жизни", — говорится в нем.

Израильтянам также напомнили, что сейчас у посольства страны нет постоянного присутствия в Украине, поэтому оно не предоставляет консульских услуг. Несмотря на то, что израильское посольство, эвакуированное из Киева перед началом войны, возобновило свою работу еще в мае, посол бывает на рабочем месте не на постоянной основе, а количество работников дипломатической миссии сильно сокращено. Данное предупреждение будет оставаться в силе, пока оно опубликовано на сайте МИД.

Предупреждение связано с приближением празднования Рош ха-Шана – праздника начала нового года у иудеев. Хасиды в эти дни традиционно приезжают в Умань на могилу цадика Нахмана. В этом году Украина анонсировала запрет на въезд желающим почтить эту традицию. По словам посла в Израиле Евгения Корнийчука, он будет введен из соображений безопасности, ведь государство отвечает за жизнь и здоровье всех своих гостей, но из-за войны не сможет этого обеспечить.

Как сообщал "Телеграф", Израиль пытается придерживаться нейтралитета в своей позиции по поводу войны россии с Украиной. Однако россияне регулярно делают все, чтобы испортить отношения с Израилем. То так называемый министр иностранных дел сергей лавров скажет, что Гитлер был частично евреем, то на днях москва анонсировала запрет на территории россии работы Еврейского агентства "Сохнут".