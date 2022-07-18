В Госдепе США объяснили, почему призвали американцев немедленно покинуть Украину: подробности

В США говорят, что американцы сами решат, оставаться ли им в Украине или нет

В четверг, 14 июля, посольство США в Киеве обнародовало рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть Украину. Теперь же в Госдепе конкретно указали, что такое решение было связано с усилением ракетных обстрелов со стороны россии.

Как сообщила в эфире телемарафона официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан, это предупреждение для граждан ее страны было обнародовано из-за того, что российские ракетные удары непредсказуемы и в последнее время их стало больше.

"Наше посольство опубликовало объявление именно об этом. Но США будут продолжать работать с Украиной, поддерживать Украину и мы намерены это делать столько, сколько понадобится", — сказала она.

При этом она отметила, что Госдеп регулярно публикует подобные сообщения для граждан, которые собираются приехать в Украину.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Почему россию не спешат признать страной-спонсором терроризма Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко пояснил, что изменится в случае такого признания и причем тут деньги

Накануне в ведомстве сообщили, что подобное объявление было сделано ради обеспечения безопасности граждан США, однако там не стали вдаваться в конкретику. К тому же там подчеркнули, что американцы сами вправе решать оставаться им в Украине или уезжать.

Стоит напомнить, что аналогичное предупреждение США обнародовали 11 февраля 2022 года, незадолго до начала российского вторжения, а потому неудивительно, что многие увидели в этом какой-то скрытый "знак".

В этот раз предупреждение было обнародовано сразу после ракетного удара по Виннице, вследствие которого погибли более 20 человек.