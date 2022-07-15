"Срочно выезжайте из Украины": США прокомментировали свое заявление

Наибольшим приоритетом власти называют безопасность своих граждан в других странах

Американское правительство объяснилось, почему призвало граждан США в срочном порядке уехать из Украины. По мнению госдепартамента страны, во время войны люди смогут быть в большей безопасности, если пересекут украинскую государственную границу — хотя бы на время.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на личный источник с представителем Госдепа США. Чиновник объяснил, что Штаты регулярно сообщают своим гражданам о том, какой является обстановка в том или ином государстве, чтобы сохранить им жизнь и здоровье.

"Государственный департамент США не имеет большего приоритета, чем безопасность граждан США за границей", — отметил собеседник издания.

Также он добавил, что американцы вправе сами решать, уезжать им из Украины или оставаться на свой страх и риск. Однако официальный Вашингтон считает своим долгом объяснить им все возможные последствия. Подобные объявления не зависят от периодичности: сотрудники посольств или консульств оценивают ситуацию здесь и сейчас, потом принимая решения о выпуске тематических предупреждений.

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Отметим, что представитель американского Госдепа подчеркнул, что Украина по-прежнему входит в список 4 уровня безопасности поездок согласно оценок ресурса Travel Advisory Level. В переводе на простой язык этот статус для туристов звучит как "не путешествовать".

К слову, чиновник также подчеркнул, что если американцы внезапно оказались на территории, которая оккупирована или только была освобождена, решение о выезде из страны нужно принимать, строго исходя из ситуации. Если четких путей для этого нет, лучше найти наиболее безопасное укрытие на месте, что поможет пережить сложный период.

Следует напомнить, что предыдущее схожее заявление было сделано американцами еще в начале февраля, незадолго до полномасштабного российского вторжения.

Теперь же, скорее всего, предупреждение появилось после резонансного и бесчеловечного ракетного удара по Виннице, в котором погибло более 20 человек.