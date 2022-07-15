Руины и пожарища: как выглядит центр Винницы после ракетного удара (репортаж)

Когда-то людное проходное место в Виннице превратилось в руины

Ракетный удар по центру мирной Винницы, который произошел днем 14 июля, стал трагедией для всей Украины, — слишком много неповинных жителей погибло, чтобы оставить хоть кого-нибудь равнодушным.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и сделал видео и фоторепортаж, как сейчас выглядит место удара.

Как известно, россия направила по Виннице три крылатые ракеты типа "Калибр" с района мыса Фиолент под оккупированным Севастополем.

По последним данным, вследствие удара погибло 23 человека, в числе которых трое детей, пострадало 117 человек (из них 73 были госпитализированы), а на данный момент продолжаются поиски еще 18 человек, — их судьба пока неизвестна.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что тела двух погибших детей до сих пор не идентифицированы. Также не идентифицированы тела 11 взрослых.

Удар пришелся по одной из центральных площадей, где всегда было много людей, — на работе, в ожидании транспорта, на прогулке. Среди прочего, задело Дом офицеров, стоянку такси, офисный центр, полностью сгорела частная клиника.

Место инцидента даже после работы спасателей выглядит как сцена с фильма ужасов. Повсюду гарь, сожженные машины и разруха.

Так сейчас выглядит дом быта "Юбилейный" после удара:

В зданиях сильно побило окна

А вот каким стал Дом офицеров:

Коммунальщики пытаются все привести в порядок

Работы по уборке длились всю ночь:

Люди несут цветы на место трагедии

Гибель невинных людей и деток никого не оставила равнодушным

Пострадало очень много машин:

Впереди предстоит разобрать еще много завалов

Спасатели не прекращают вести работы

На месте событий до сих пор толпится много людей

Фото, видео: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Стоит заметить, что по масштабам последствий ракетный удар по Виннице сравним с обстрелом торгового центра в Кременчуге, многоэтажек в Сергеевке на Одесчине и Часовом Яре на Донетчине.