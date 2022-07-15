Укр

Руины и пожарища: как выглядит центр Винницы после ракетного удара (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
35
Масштабы разрушений в Виннице после ракетного удара неприятно впечатляют
Масштабы разрушений в Виннице после ракетного удара неприятно впечатляют

Когда-то людное проходное место в Виннице превратилось в руины

Ракетный удар по центру мирной Винницы, который произошел днем 14 июля, стал трагедией для всей Украины, — слишком много неповинных жителей погибло, чтобы оставить хоть кого-нибудь равнодушным.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и сделал видео и фоторепортаж, как сейчас выглядит место удара.

Как известно, россия направила по Виннице три крылатые ракеты типа "Калибр" с района мыса Фиолент под оккупированным Севастополем.

По последним данным, вследствие удара погибло 23 человека, в числе которых трое детей, пострадало 117 человек (из них 73 были госпитализированы), а на данный момент продолжаются поиски еще 18 человек, — их судьба пока неизвестна.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что тела двух погибших детей до сих пор не идентифицированы. Также не идентифицированы тела 11 взрослых.

Удар пришелся по одной из центральных площадей, где всегда было много людей, — на работе, в ожидании транспорта, на прогулке. Среди прочего, задело Дом офицеров, стоянку такси, офисный центр, полностью сгорела частная клиника.

Место инцидента даже после работы спасателей выглядит как сцена с фильма ужасов. Повсюду гарь, сожженные машины и разруха.

Так сейчас выглядит дом быта "Юбилейный" после удара:

Юбилейный Винница после удара
Юбилейный Винница после удара
Юбилейный Винница после удара
В зданиях сильно побило окна

А вот каким стал Дом офицеров:

Дом Офицеров Винница после удара
Дом Офицеров и Юбилейный Винница после удара
Коммунальщики пытаются все привести в порядок

Работы по уборке длились всю ночь:

Центр Винницы после ракетного удара
Люди несут цветы на место трагедии
Центр Винницы после ракетного удара
Гибель невинных людей и деток никого не оставила равнодушным

Пострадало очень много машин:

Центр Винницы после взрывов
Впереди предстоит разобрать еще много завалов
Центр Винницы после взрывов
Спасатели не прекращают вести работы
Центр Винницы после взрывов
Центр Винницы после взрывов
Центр Винницы после взрывов
На месте событий до сих пор толпится много людей

Фото, видео: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Стоит заметить, что по масштабам последствий ракетный удар по Виннице сравним с обстрелом торгового центра в Кременчуге, многоэтажек в Сергеевке на Одесчине и Часовом Яре на Донетчине.

Теги:
#Винница #Репортаж