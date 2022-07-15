Руины и пожарища: как выглядит центр Винницы после ракетного удара (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 35
Когда-то людное проходное место в Виннице превратилось в руины
Ракетный удар по центру мирной Винницы, который произошел днем 14 июля, стал трагедией для всей Украины, — слишком много неповинных жителей погибло, чтобы оставить хоть кого-нибудь равнодушным.
Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и сделал видео и фоторепортаж, как сейчас выглядит место удара.
Как известно, россия направила по Виннице три крылатые ракеты типа "Калибр" с района мыса Фиолент под оккупированным Севастополем.
По последним данным, вследствие удара погибло 23 человека, в числе которых трое детей, пострадало 117 человек (из них 73 были госпитализированы), а на данный момент продолжаются поиски еще 18 человек, — их судьба пока неизвестна.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что тела двух погибших детей до сих пор не идентифицированы. Также не идентифицированы тела 11 взрослых.
Удар пришелся по одной из центральных площадей, где всегда было много людей, — на работе, в ожидании транспорта, на прогулке. Среди прочего, задело Дом офицеров, стоянку такси, офисный центр, полностью сгорела частная клиника.
Место инцидента даже после работы спасателей выглядит как сцена с фильма ужасов. Повсюду гарь, сожженные машины и разруха.
Так сейчас выглядит дом быта "Юбилейный" после удара:
А вот каким стал Дом офицеров:
Работы по уборке длились всю ночь:
Пострадало очень много машин:
Фото, видео: Евгений Завгородний, "Телеграф"
Стоит заметить, что по масштабам последствий ракетный удар по Виннице сравним с обстрелом торгового центра в Кременчуге, многоэтажек в Сергеевке на Одесчине и Часовом Яре на Донетчине.