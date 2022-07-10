Россияне атаковали Часов Яр на Донетчине: люди оказались под завалами, есть погибшие (фото)
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Спасатели работали всю ночь, надеясь отыскать среди обломков хоть кого-то из жителей дома
Российские оккупанты продолжают активно "кошмарить" мирных жителей Донбасса. На этот раз под их прицельный ракетный огонь попал город Часов Яр, что на Донетчине. Поздно вечером 9 июля враги обстреляли населенный пункт из "Ураганов", в результате чего была разрушена жилая пятиэтажка. Минимум шестеро человек погибли, еще несколько десятков находятся сейчас под руинами дома.
Информация о происшествии была опубликована руководителем Донецкой ОВА Павлом Клименко. Как отметил чиновник в своем Telegram-канале, минимум двое человек под завалами подают признаки жизни, спасателям удалось наладить с ними контакт.
Место попадания ракет выглядит словно из фильмов об апокалипсисе — везде лежат обломки кирпичей и бетонных перегородок.
Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку
вчора ввечері росіяни атакували ракетами з Ураганів.
У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина.
Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами.
Рятувальна операція триває.
На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.