Ракетный удар по Одесчине: число погибших резко увеличилось (фото, видео последствий)

Российские ракеты не пощадили даже детей

Появились новые подробности ночной ракетной атаки по Одесской области. Количество погибших в результате "прилета" снарядов оккупантов в жилую девятиэтажку, а также базы отдыха в целом увеличилось до 17 лиц. Больше трех десятков человек получили ранения различной тяжести.

Такую статистику, актуальную по состоянию на 6 утра 1 июля, озвучили в пресс-службе ГСЧС Украины. На данный момент разбор завалов обоих пострадавших объектов инфраструктуры все еще продолжается, спасатели выискивают людей, которые могли остаться под грудой камней и кирпича.

Известно, что "прилет" произошел в курортном поселке Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе. Населенный пункт находится в ~75 километрах от Одессы.

Сергеевка на карте Украины

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В результате взрыва в жилом девятиэтажном доме погибло минимум 14 человек. Еще 30, среди которых трое детей, получили ранения. Всего спасатели смогли вытащить из-под завалов семерых людей, в том числе трех несовершеннолетних.

Также ракета прилетела в местную базу отдыха, разрушив два строения — четырех- и трехэтажные домики. Сейчас известно о трех погибших, среди которых ребенок. Минимум один человек получил ранения. Работы по ликвидации последствий удара продолжаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал (и показывал), как выглядело место ракетной атаки на Одесчине в первые часы после удара.