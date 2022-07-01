Укр

Ракетный удар по Одесчине: число погибших резко увеличилось (фото, видео последствий)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
Спасатели продолжают разбирать завалы пострадавших строений Новость обновлена 01 июля 2022, 06:54
Спасатели продолжают разбирать завалы пострадавших строений

Российские ракеты не пощадили даже детей

Появились новые подробности ночной ракетной атаки по Одесской области. Количество погибших в результате "прилета" снарядов оккупантов в жилую девятиэтажку, а также базы отдыха в целом увеличилось до 17 лиц. Больше трех десятков человек получили ранения различной тяжести.

Такую статистику, актуальную по состоянию на 6 утра 1 июля, озвучили в пресс-службе ГСЧС Украины. На данный момент разбор завалов обоих пострадавших объектов инфраструктуры все еще продолжается, спасатели выискивают людей, которые могли остаться под грудой камней и кирпича.

Известно, что "прилет" произошел в курортном поселке Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе. Населенный пункт находится в ~75 километрах от Одессы.

Сергеевка Одесская область карта
Сергеевка на карте Украины

Россияне выпустили крылатые ракеты из воздушного пространства над оккупированным Крымом около часу ночи.

Сергеевка Одесса взрывы 1.07.2022
Сергеевка Одесса взрывы 1.07.2022

В результате взрыва в жилом девятиэтажном доме погибло минимум 14 человек. Еще 30, среди которых трое детей, получили ранения. Всего спасатели смогли вытащить из-под завалов семерых людей, в том числе трех несовершеннолетних.

Сергеевка Одесса взрывы 1.07.2022
Сергеевка Одесса взрывы 1.07.2022

Также ракета прилетела в местную базу отдыха, разрушив два строения — четырех- и трехэтажные домики. Сейчас известно о трех погибших, среди которых ребенок. Минимум один человек получил ранения. Работы по ликвидации последствий удара продолжаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал (и показывал), как выглядело место ракетной атаки на Одесчине в первые часы после удара.

Теги:
#Война #Одесская область #Погибшие #Ракетный удар #Сергеевка