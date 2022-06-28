Что происходит в Кременчуге после ужасного обстрела ТЦ "Амстор": фоторепортаж с места трагедии

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ТЦ в Кременчуге.

В понедельник, 27 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Полтавской области. Одна из ракет попала в торгово-развлекательный центр "Амстор" в городе Кременчуг.

По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могло находится около тысячи людей. Однако, позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

После удара начался сильный пожар, который спасатели тушили несколько часов. Количество жертв постоянно увеличивается. По состоянию на 28 июня на 14:00 стало известно о 20 погибших и 59 раненых. Кроме того, правоохранителям поступило более 40 заявлений о пропавших без вести.

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В результате ракетного удара торговый центр сгорел практически полностью. По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, тела большинства не могут распознать, ведь они сильно обгорели.

Да данный момент спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Сотни патрульных, нацгвардейцев и гражданских продолжают разбирать завалы здания и доставать людей.

Спасатели уже разобрали 60% завалов, работы могут закончить к утру 29 июня.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" и запечатлел жуткие кадры трагедии.

В настоящее время разборы завалов продолжаются

Спасатели разобрали уже 60% завалов

Работы могут закончить к утру 29 июня

Количество жертв, к сожалению, будет увеличиваться

Здание выгорело полностью

На месте происшествия работают сотни патрульных, нацгвардейцев и гражданских

Спасатели разбирают завалы на месте ТЦ в Кременчуге

Отметим, что по информации СНБО, в ТЦ "Амстор" попала крылатая ракета воздушного базирования Х-22, ее выпустил бомбардировщик Ту-22 М3 из Курской области.

Этот торговый центр – полностью гражданский объект. Никаких военных объектов вблизи него нет.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уже заявила, что ракетный удар по ТЦ может рассматриваться как военное преступление в Международном уголовном суде.

28 июня совет безопасности ООН проведет внеочередное заседание, на котором собираются обсудить зверства россиян против мирного населения Украины.

Вещи людей, которые находились в ТЦ

Остатки крылатой ракеты

Фото: Евгений Завгородний

В свою очередь, в россии отличились циничным заявлением в ООН об обстреле Кременчуга и заявили, что речь идет о некой "провокации".