Почему россию не спешат признать страной-спонсором терроризма

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко пояснил, что изменится в случае такого признания и причем тут деньги

После варварского удара россии по Виннице президент Украины Владимир Зеленский призвал цивилизованный мир признать рф государством-террористом и ужесточить санкции против нее. В аналогичном ключе высказался глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Если россию признают страной-спонсором терроризма – это будет сильный удар по ее экономике. Суть в том, что тогда любые платежи, которые будет совершать любой резидент рф (не имеет значение – физическое лицо, юридическое лицо), абсолютно любой платеж за границу или из-за границы будет останавливаться – и проверяться на законность, легитимность. Иными словами – тормозится движение денег из россии и в россию.

Есть такое понятие как черных список FATF (межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма). В него включены страны, признанные террористическими или спонсирующими терроризм.

Там та еще компания – Иран, Северная Корея. Если к ним присоединится и россия – это будет для нее сильный удар.

Но есть проблема – Евросоюз против этого.

Проблема и в том, что Украина не может наносить удары по территории россии. А россия по нам – наносит. И мы очень много теряем… И не можем заставить тот же ЕС реально начать прессовать россию. Слишком много денег крутиться между рф и Евросоюзом. Да и США тоже не в стороне от этих процессов.

Поэтому – да, я понимаю, почему президент Украины просит мир признать россию страной-террористом, страной – спонсором терроризма. Тем, чем она, по сути, является. Но, скорее всего, дальше разговоров дело не пойдет.

США и ЕС не спешат… А у нас продолжают гибнуть люди.