Чому росію не поспішають визнати країною-спонсором тероризму

Глава Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко пояснив, що зміниться у разі такого визнання і до чого тут гроші

Після варварського удару Росії по Вінниці президент України Володимир Зеленський закликав цивілізований світ визнати росії державою-терористом і посилити санкції проти неї. У аналогічному ключі висловився голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Якщо росію визнають країною-спонсором тероризму – це буде сильний удар її економіці. Суть у тому, що тоді будь-які платежі, які здійснюватиме будь-який резидент росії (не має значення – фізична особа, юридична особа), будь-який платіж за кордон або з-за кордону зупинятиметься – і перевірятиметься на законність, легітимність. Іншими словами – гальмується рух грошей з росії та до росії.

Є таке поняття як чорний список FATF (міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму). До нього входять країни, визнані терористичними чи такими, що спонсорують тероризм.

Там та ще компанія – Іран, Північна Корея. Якщо до них приєднається і росія – це буде для неї сильний удар.

Але є проблема – Євросоюз проти цього.

Проблема й у тому, що Україна не може завдавати ударів по території росії. А росія по нам – наносить. І ми дуже багато втрачаємо… І не можемо змусити той самий ЄС реально розпочати пресувати росію. Занадто багато грошей крутитися між росією та Євросоюзом. Та й США теж не осторонь цих процесів.

Тому – так, я розумію, чому президент України просить світ визнати росію країною-терористом, країною-спонсором тероризму. Тим, чим вона, насправді, є. Але, швидше за все, далі за розмови справа не піде.

США та ЄС не поспішають… А у нас продовжують гинути люди.