Дежавю: американцев призывают немедленно покинуть Украину

В Посольстве США сделали заявление после ракетного обстрела Винницы

После варварского ракетного удара рф по Виннице в США призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.

Соответствующее заявление появилось на сайте Посольства США в Украине в четверг, 14 июля. Там назвали ситуацию в стране нестабильной.

"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за военных атак россии, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно покинуть страну, используя отдельные варианты наземного транспорта, если это безопасно. Избегайте массовый собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы.

Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения", — сообщили в посольстве.

Напомним, в США уже делали подобное заявление для своих граждан перед началом полномасштабного вторжения рф в Украину.

Ранее сообщалось, что российский дипломат цинично прокомментировал ракетный удар по Виннице.