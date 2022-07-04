Украинцам больше не нужна виза для поездки в Израиль: подробности

Теперь украинцам не нужна виза для посещения Израиля

Высший суд справедливости Израиля упразднил приказ министра внутренних дел страны Аелет Шакед, который обязывал граждан Украины получать визы для въезда в Израиль.

Об этом говорится в соответственном решении Высшего суда справедливости Израиля.

Согласно решению суда, теперь украинцам не нужна виза для посещения Израиля на срок до трех месяцев.

Вместе с тем, Высший суд справедливости пояснил, что его решение не лишает министра внутренних дел полномочий решать, кто может въехать в Израиль в соответствии с положениями закона, как и не лишает министра права отказывать гражданам Украины во въезде в страну в индивидуальном порядке по ее усмотрению.

Как сообщалось, 1 июля в Украине вступил в силу визовый режим для граждан россии. Теперь жители страны-агрессора не смогут свободно въехать в Украину и должны будут получать визы.

"Телеграф" разбирался, как граждане рф могут получить украинскую визу и кто из россиян сможет пересечь границу, а кого не пропустят ни при каких обстоятельствах.