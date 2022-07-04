Українцям більше не потрібна віза для поїздки до Ізраїлю: подробиці

Тепер українцям не потрібна віза для відвідування Ізраїлю.

Вищий суд справедливості Ізраїлю скасував наказ міністра внутрішніх справ країни Аелет Шакед, який зобов’язував громадян України отримувати візи для в’їзду до Ізраїлю.

Про це йдеться у відповідному рішенні Вищого суду справедливості Ізраїлю.

Згідно з рішенням суду, наразі українцям не потрібна віза для відвідування Ізраїлю на строк до трьох місяців.

Водночас Вищий суд справедливості пояснив, що його рішення не позбавляє міністра внутрішніх справ повноважень вирішувати, хто може в’їхати до Ізраїлю відповідно до положень закону, як і не позбавляє міністра права відмовляти громадянам України у в’їзді до країни в індивідуальному порядку на її розсуд.

Як повідомлялося, 1 липня в Україні набув чинності візовий режим для громадян Росії. Наразі жителі країни-агресора не зможуть вільно в’їхати до України і мають отримувати візи.

"Телеграф" розбирався, як громадяни Росії можуть отримати українську візу і хто з росіян зможе перетнути кордон, а кого не пропустять за жодних обставин.