"Непростительно" - в Израиле отреагировали на скандальные слова лаврова: чем все закончилось

Слова лаврова резко восприняли в дипломатических кругах и правительстве страны

Израильский глава правительства и руководитель министерства иностранных дел высказались в ответ на антисемитские высказывания главы российского МИД сергея лаврова о том, что Гитлер был наполовину евреем.

Как передает The Jerusalem Post, глава израильского правительства Нафтали Беннетт назвал заявление ложью и отметил, что такие заявления звучат для обвинения евреев в преступлениях против них самих. Это, по словам Беннета, освобождает угнетателей от ответственности.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Беннетт также возмутился сравнением текущей войны россии против Украины с Холокостом, напомнив, что никакая война не похожа на него. Он заявил, что использовать тему Холокоста в политике необходимо прекратить, отметив, что она не таран.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова лаврова "непростительными". Он сказал, что это ужасная историческая ошибка и вид антисемитизма: "самый низкий уровень расизма против евреев — это обвинять самих евреев в антисемитизме".

После слов лаврова в Израиле вызвали посла россии "на ковер". Итогом встречи стала договоренность о том, что темы не будут касаться публично. Об этом изданию сообщили источники в дипломатических кругах.

В Украине на слова лаврова отреагировал президент Владимир Зеленский, который отметил, что россия забыла уроки второй мировой войны. Он также отметил, что в этом государстве реакции на слова одного из их главных лиц не было, что также дает возможность предположить согласие с словами лаврова.

Еврейская тематика в российских заявления встречается не впервые. Один из нарративов оккупантов "денацификация", в рф даже запускались фейки о нападении украинцев на евреев.

Как ранее писал "Телеграф", Украина рассматривает опыт Израиля в разрезе "укрепленного нейтралитета" в контексте будущего развития страны.