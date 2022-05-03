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"Непробачно" — в Ізраїлі відреагували на скандальні слова лаврова: чим усе закінчилося

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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сергій лавров і Нафталі Беннет Новина оновлена 03 травня 2022, 08:57
сергій лавров і Нафталі Беннет

Слова лаврова різко сприйняли у дипломатичних колах та уряді країни

Ізраїльський глава уряду та керівник міністерства закордонних справ висловилися у відповідь на антисемітські висловлювання голови російського МЗС сергія лаврова про те, що Гітлер був наполовину євреєм.

Як передає The Jerusalem Post, глава ізраїльського уряду Нафталі Беннетт назвав заяву брехнею та зазначив, що такі заяви звучать для звинувачення євреїв у злочинах проти них самих. Це, за словами Беннета, звільняє гнобителів від відповідальності.

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Беннетт також обурився порівнянням поточної війни росії проти України з Голокостом, нагадавши, що жодна війна не схожа на нього. Він заявив, що використати тему Голокосту в політиці необхідно припинити, наголосивши, що вона не таран.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід назвав слова лаврова "непробачними". Він сказав, що це жахлива історична помилка та вид антисемітизму: "найнижчий рівень расизму проти євреїв — це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі".

Після слів лаврова в Ізраїлі викликали посла росії "на килим". Підсумком зустрічі стала домовленість про те, що теми не торкатимуться публічно. Про це повідомили джерела в дипломатичних колах.

В Україні на слова лаврова відреагував президент Володимир Зеленський, який зазначив, що росія забула уроки Другої світової війни. Він також зазначив, що в цій державі реакцію на слова однієї з їхніх головних осіб не було, що також дає можливість припустити згоду зі словами лаврова.

Єврейська тематика у російських заявах зустрічається не вперше. Один з наративів окупантів "денацифікація", в росії навіть запускалися фейки про напад українців на євреїв.

Як раніше писав "Телеграф", Україна розглядає досвід Ізраїлю у розрізі "зміцненого нейтралітету" у контексті майбутнього розвитку країни.

Теги:
#Росія #Ізраїль #Сергій Лавров #Нафталі Беннетт
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