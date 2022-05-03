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"Самознищення росії": Зеленський жорстко відповів на антисемітські висловлювання лаврова

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 03 травня 2022, 01:39
Володимир Зеленський

Глава держави зазначив, що росія забула про уроки Другої світової війни

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву глави російського МЗС сергія лаврова про те, що у лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера нібито була "єврейська кров".

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні за підсумком 2 травня.

За словами Зеленського, росія вступила у фазу "самознищення у всіх сенсах".

"Якщо колись у цієї держави й було те, що називається репутацією, то зараз росія щодня робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність", — сказав він.

Він зазначив, що заяви лаврова прозвучали напередодні дня перемоги над нацизмом, що може лише свідчити про те, що головний дипломат рф переклав відповідальність на єврейський народ за злочини Гітлера.

Також Зеленський зазначив, що через цю заяву розпочався великий скандал в Ізраїлі, але у самій росії промовчали.

"Там мовчать. А отже, погоджуються зі сказаним їх міністром закордонних справ", — сказав він.

Президент України додав, що якщо керівництво росії дозволило собі такі антисемітські висловлювання, то воно забуло уроки Другої світової війни або ніколи їх не вчило. Також він поставив питання про те, чи залишиться посол Ізраїлю в Москві після такого випаду і чи продовжить країна вести з нею справи.

Як повідомлялося раніше, лаврів зробив цю заяву під час інтерв’ю італійському каналу Mediaset. Під час нього він також неодноразово згадував про "нацистів" в Україні, яких, за його словами, готували не хто інший, а США разом з Канадою.

Втім, до цього в інтерв’ю китайському виданню "Сіньхуа" лаврів заявляв, що росія своїм вторгненням в Україну хоче "звільнити світ від західного гніту".

Теги:
#Україна #Росія #Сергій Лавров #Володимир Зеленський
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