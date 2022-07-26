Врятуй життя дитині – внеси від 200 грн та виграй марку з підписом Залужного!

Головком ЗСУ допомагає лікувати діток у Миколаєві

Життя людини — понад усе, особливо якщо йдеться про маленьких українців, які й так травмовані війною. "Телеграф" разом із волонтерами Тетяною Сохар та Ганною Голубковою продовжує допомагати лікарям рятувати дитячі життя та збирати кошти на електроенцефалограф із монітором церебральних функцій для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.

Такий апарат коштує чимало — 1,1 млн грн, але про необхідність такої дорогої покупки говорять лікарі. У ході першого етапу збору коштів "Телеграф" вже розіграв знамениті марки "Російський військовий корабель…" за підписом президента Володимира Зеленського, за рахунок чого зібрали 300 тисяч гривень. Тепер ми оголошуємо розіграш таких же марок за підписом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Один комплект марок буде розіграний між тими, хто задонатить суму від 200 грн на вказані реквізити (наприкінці матеріалу), ще один комплект отримає той, хто зробить максимальну пожертву.

Марки "Російський військовий корабель... всьо" за підписом Залужного

Для підтримки такої ініціативи з допомоги діткам Валерій Залужний не просто підписав марки, а й записав зворушливе відео!

Реквізити

Взяти участь в аукціоні можна, зробивши пожертву на банку в Monobank — https://send.monobank.ua/jar/4f3XDrxGkt, або зробивши переклад на картку 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Ганна). Також зробити вклад можна на карту ПриватБанку 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна), або на Paypal – [email protected]

Обов’язково вказуйте свій контактний номер у коментарі до перекладу, щоб ми змогли з вами швидко сконтактувати та передати лот у разі виграшу.

Підсумки аукціону проведемо у п’ятницю, 12 серпня! Давайте врятуємо дітей разом! Щоб не пропустити новини, підписуйтесь на сторінку Тані Сохар у Facebook.

Нагадаємо, раніше з ініціативи Тані Сохар і Ані Голубкової та за медійної підтримки видань "Телеграф" та OBOZREVATEL було організовано розіграш футболки воротаря збірної України з футболу Георгія Бущана. На виручені кошти закупили медичну апаратуру для Запорізької обласної лікарні.