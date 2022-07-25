Розіграш тих самих марок з "російським кораблем" та автографом Зеленського. Називаємо переможців!

Щасливими володарями марок із автографом президента стали Юлія Ященко та фонд з Ліону "Rezo 1901"

"Телеграф" підбиває підсумки аукціону зі збору коштів на покупку для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні електроенцефалографа з монітором церебральних функцій. Нагадаємо, спільно з волонтерами Тетяною Сохар та Ганною Голубковою ми беремо участь у благодійному зборі коштів на критично важливий для маленьких пацієнтів пристрій, вартість якого становить 1,1 млн грн.

Для збору потрібної суми ми оголосили аукціон, головним призом якого стали марки "Російський військовий корабель, йди…" за підписом президента України Володимира Зеленського. На кону було два комплекти марок від "Укрпошти" — один для розіграшу між тими, хто задонатить суму від 200 грн на зазначені реквізити, ще один комплект мав дістатись тому, хто зробить максимальну пожертву. Розіграш закінчився 18 липня, на електроенцефалограф було зібрано 300 тисяч гривень!

Переможцем розіграшу стала Юлія Ященко – її було визначено методом випадкового вибору за допомогою відомого онлайн генератора випадкових чисел Random.org.

Найбільший внесок зробив фонд з Ліону, "Rezo 1901", чия пожертва склала 2600 євро.

Вітаємо переможців! І дякуємо всім, хто взяв участь у порятунку дітей!

Додамо, це не останній наш розіграш, тож слідкуйте за анонсами, а щоб не пропустити нову інформацію, підписуйтесь на сторінку волонтера Тані Сохар.

Нагадаємо, раніше з ініціативи Тані Сохар та Ані Голубкової та за медійної підтримки видань "Телеграф" та OBOZREVATEL було організовано розіграш футболки воротаря збірної України з футболу Георгія Бущана (теж з автографом). На отримані кошти закупили медичну апаратуру для Запорізької обласної лікарні.