Розыгрыш тех самых марок с "русским кораблем" и автографом Зеленского. Называем победителей!

Счастливыми обладателями марок с автографом президента стали Юлия Ященко и фонд из Лиона "Rezo 1901"

"Телеграф" подводит итоги аукциона по сбору средств на покупку для Николаевской областной детской клинической больницы электроэнцефалографа с монитором церебральных функций. Напомним, совместно с волонтерами Татьяной Сохар и Анной Голубковой мы участвуем в благотворительном сборе средств на критически важное для маленьких пациентов устройство, стоимость которого составляет 1,1 млн грн.

Для сбора нужной суммы мы объявили аукцион, главным призом которого стали марки "Русский военный корабль, иди…" с подписью президента Украины Владимира Зеленского. На кону было два комплекта марок от "Укрпочты" — один для розыгрыша между теми, кто задонатит сумму от 200 грн на указанные реквизиты, еще один комплект должен был достаться тому, кто сделает максимальное пожертвование. Розыгрыш закончился 18 июля, на электроэнцефалограф было собрано 300 тысяч гривен!

Победителем розыгрыша стала Юлия Ященко – она была определена методом случайного выбора с помощью известного онлайн генератора случайных чисел Random.org.

Самый большой взнос сделал фонд из Лиона, "Rezo 1901", чье пожертвование составило 2600 евро.

Поздравляем победителей! И благодарим абсолютно всех, кто поучаствовал в спасении малышей!

Добавим, это не последний наш розыгрыш, поэтому следите за анонсами, а чтобы не пропустить новую информацию, подписывайтесь на страницу волонтера Тани Сохар.

Напомним, ранее по инициативе Тани Сохар и Ани Голубковой и при медийной поддержке изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL был организован розыгрыш футболки вратаря сборной Украины по футболу Георгия Бущана (тоже с автографом). На вырученные средства закупили медицинскую аппаратуру для Запорожской областной больницы.