Спаси жизнь ребенку – внеси от 200 грн и выиграй марку с подписью Залужного!

Главком ВСУ помогает лечить деток в Николаеве

Жизнь человека — превыше всего, особенно если речь идет о маленьких украинцах, которые и так травмированы войной. "Телеграф" вместе с волонтерами Татьяной Сохар и Анной Голубковой продолжает помогать врачам спасать детские жизни и собирать средства на электроэнцефалограф с монитором церебральных функций для Николаевской областной детской клинической больницы.

Такой аппарат стоит немало — 1,1 млн грн, но о необходимости такой дорогой покупки говорят врачи. В ходе первого этапа сбора средств "Телеграф" уже разыграл знаменитые марки "Русский военный корабль…" с подписью президента Владимира Зеленского, за счет чего выручили 300 тысяч гривен. Теперь мы объявляем розыгрыш таких же марок с подписью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Один комплект марок будет разыгран между теми, кто задонатит сумму от 200 грн на указанные реквизиты (в конце материала), еще один комплект получит тот, кто сделает максимальное пожертвование.

Марки "Русский военный корабль... всьо" с подписью Залужного

Для поддержки такой инициативы по помощи деткам Валерий Залужный не просто подписал марки, но и записал трогательное видео!

Реквизиты

Принять участие в аукционе можно сделав пожертвование на банку в Monobank — https://send.monobank.ua/jar/4f3XDrxGkt, или сделав перевод на карту 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Анна). Также внести вклад можно на карту ПриватБанка 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна), или на Paypal – [email protected]

Обязательно указывайте свой контактный номер телефона в комментарии к переводу, чтобы мы смогли с вами быстро сконтактировать и передать лот в случае выигрыша.

Итоги аукциона проведем в пятницу, 12 августа! Давайте спасем детей вместе! Чтобы не пропустить новости — подписывайтесь на страничку Тани Сохар в Facebook.

Напомним, ранее по инициативе Тани Сохар и Ани Голубковой и при медийной поддержке изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL были организованы розыгрыш футболки вратаря сборной Украины по футболу Георгия Бущана. На вырученные средства закупили медицинскую аппаратуру для Запорожской областной больницы.