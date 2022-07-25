HIMARS та інші "гостинці": США відправляють в Україну новий пакет допомоги (фото)

Україна отримає від США більше РСЗВ HIMARS

США оголосили про постачання Україні додаткових реактивних систем залпового вогню, а також велику кількість дронів-камікадзе Phoenix Ghost.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, постачання проходять у рамках пакета допомоги на 270 мільйонів доларів, з яких обладнання на 175 мільйонів було взято із запасів американської армії, ще 95 є закупівлями з Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Новий пакет передасть ЗСУ ще чотири установки HIMARS, що доведе їхню загальну кількість в Україні до 16-ти. Також Україна отримає ще чотири командно-штабні машини, додаткове протитанкове озброєння, запчастини та інше обладнання. Крім того, будуть передані 36 тисяч снарядів до 105-мм гаубиць L119, про передачу яких раніше заявила Великобританія.

Кошти, виділені за програмою USAI, підуть на закупівлю 580 додаткових баражуючих снарядів Phoenix Ghost, які придбані безпосередньо у виробників.

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Як повідомлялося раніше, з Британії в Україну прибули перші одиниці зенітно-ракетних комплексів малої дальності Stormer HVM, а з Німеччини вже надійшли перші "Гепарди".