Є кілька тижнів фори: генерал розповів, як ЗСУ повернути Херсон

Поки росіяни зайняті пошуком резервів, ЗСУ можуть завдати потужного удару по їхнім позиціям у Херсонській області

Україна має кілька тижнів, щоб завдати потужних ударів по позиціях росіян на південному напрямку, перш ніж росіяни зможуть зібрати нові резерви та кинути їх у бій.

Як розповів генерал армії України, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у коментарі "Телеграфу", на даний час у росії кожен регіон зобов’язали знайти та поставити в стрій 500-600 солдатів з військовим досвідом, що загалом дозволить зібрати близько 10-12. тисяч людей.

За його словами, ці нові сили в першу чергу хочуть залучити до наступу на Донбасі, але частину неодмінно спрямують на Південь.

"І поки росіяни формують резерви, нам слід скористатися ситуацією", — каже він.

Генерал пояснив, що йдеться не тільки про локальні удари, а й про підготовку системних наступальних операцій, флангові удари та диверсійні операції.

"Сконцентрувавши потрібні сили та засоби — важливо завдати потужного раптового комплексного удару. Щоб це було не локальне оточення, а глобальне", — сказав він.

Маломуж нагадав, що в Міноборони оцінюють чисельність українських захисників у мільйон людей, і йдеться не лише про ЗСУ, а й про поліцію, СБУ, Нацгвардію, ГУР та інші.

"Розумію, що керівництво збройних сил та країни загалом веде відповідну підготовку, оцінює можливості. Але тут важливий чинник часу", — сказав він.

За його словами, важливо пам’ятати, що підготовку до активізації бойових дій веде не лише Україна, а й росія. І якщо вона кине свої резерви у бій першими, то військовому керівництву нашої країни доведеться якось на це реагувати та перекидати резерви на інші напрямки.

Генерал вважає, що буде краще, якщо Україна завдасть удару першої, адже передумови для оточення та звільнення Херсона великі, а росіяни вже бояться, що ЗСУ відріжуть їм шляхи постачання та відступу.

Він також додав, що коридор можливостей для такого удару є дуже вузьким, а може йтися про тижні.

Більше про те, як ЗСУ можуть вибити росіян з південних областей і як проходитиме звільнення, читайте у матеріалі "Телеграф": Генерал Маломуж: Жодної героїчної битви за Херсон від росіян чекати не варто.