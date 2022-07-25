Армія Білорусі готується до майбутніх втрат? ЗМІ показали красномовний документ

Обсяги можливого замовлення досить великі

Міноборони Білорусі, яке перекинуло своїх військовослужбовців впритул до кордонів України, вирішило вивчити ціни на пакети для транспортування тіл померлих. Білоруському оборонному відомству знадобилося одразу 1000 таких пакетів.

Інформацію про це у понеділок, 25 липня, опублікувало білоруське видання "Флагшток", прикріпивши документи, які опинилися у їх розпорядженні.

Зазначається, що запит на надання документів про пакети для померлих було направлено як мінімум у дві організації — РУП "БелСудЕкспертЗабезпечення" та компанію ритуальних послуг ТОВ "Фістер". Остання у листі-відповіді зазначила, що не реалізує мішки для трупів, а от державна компанія написала, що може виготовити 1000 пакетів для трупів протягом 10 календарних днів. Залежно від виконання (з ручками чи без) підприємство готове задовольнити замовлення за 9900 — 13900 рублів.

Міноборони Білорусі шукає 1000 мішків для транспортування трупів

При цьому журналісти у телефонній розмові поцікавилися у начальниці відділу маркетингу РУП "БелСудЕкспертЗабезпечення" Вероніки Ковальчук, кому вона надсилала листа про готовність підприємства виготовити 1000 пакетів для транспортування тіл. Вона зазначила, що відповідала на адресу Міноборони Білорусі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в армії Білорусі є дуже великий відсоток військовослужбовців, які не бажають ставати учасниками війни в Україні. І це при тому, що білоруський президент ще не визначився — ставати йому на бік росіян чи ні. При цьому деякі загрози з боку РБ для України все ж є — про них розповів військовий експерт Олег Жданов.