"Не потрібно заспокоювати себе": у МВС пояснили, чого можна чекати від Білорусі

Україна сподівається на небажання Білорусі воювати на боці рф, проте готується до найгіршого сценарію

Враховуючи всі чинні закони веденні війни Білорусь вже давно приєдналася військової агресії росії проти України, але її участь може стати ще активнішою, якщо рф все ж вдасться дотиснути Республіку.

Відповідну інформацію спеціально для "Телеграфу" озвучив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час своєї робочої поїздки до Житомирської області, відповідаючи на запитання журналіста про ймовірність провокацій з боку Білорусі. За його словами, Україна готується до найгіршого сценарію, адже не виключає ймовірності того, що путін все ж зможе схилити лукашенка до участі у війні в Україні на боці рф.

"Білорусь це молодша сестричка росії. Білоруська влада вже надала свою територію і для транзиту військ, і для ракетно-артилерійських обстрілів, і для лікування поранених, і навіть для вивезення награбованого росією. За всіма законами війни, Білорусь вже давно приєдналась до військової агресії. Але роль Білорусі може бути ще активнішою. Білоруський диктатор усіляко уникає більш активного втягування у російську війну проти України. Але нам не потрібно заспокоювати себе, що йому це буде вдаватись безкінечно. Ми не виключаємо, що росія може дотиснути Білорусь і саме тому ми маємо виходити з найгірших сценаріїв", — пояснив він.

Єнін додав, що на сьогоднішній день під пильним контролем українського військового командування, РНБО, керівництва держави та уряду відбувається посилення інженерного обладнання оборони міста Києва та області, а також інших областей, які граничать з Білоруссю. Він переконує, що ця оборона включає в себе не лише додаткові блок-пости і посилення адміністративного та контррозвідувального режиму. Крім цього, проводяться деякі спеціальні військові операції з задля відпрацювання підозрілих елементів серед місцевого населення, розшуку російських військовослужбовців, які з якихось причин перебувають на звільнених від окупантів територіях тощо.

"Ми опрацьовуємо величезні масиви оперативної інформації, спрямовані на пошук колаборантів, шукаємо схрони зброї, шукаємо потенційних прибічників російської влади серед українського населення. І, як не дивно, але навіть на звільнених від окупанта територіях, такі люди знаходяться. Наприклад, на Чернігівщині, по якій пройшли сотні танків та бронемашин противника… Навіть там, де бачили розстріли місцевого населення, зґвалтування, пограбування, знаходяться люди, які готові виправдати російську агресію. Які закликають до діалогу з російською владою. Ще й активно поширюють свої погляди серед односельчан. Ми знайшли вже не один схрон, ймовірно, підготовлений за участі місцевого населення", — розповів Єнін.

За його словами, українська розвідка систематично отримує інформацію про те, що зі сторони Білорусі з високою ймовірністю можуть заходити ДРГ, які мають різноманітні завдання: від аналізу транспортних шляхів до вивчення рівня оснащеності наших інженерних споруд, підготовки диверсій та інші.

Єнін також додав, що деякі з них діють під прикриттям і спілкуються з місцевими українською мовою, намагаючись дізнатися, де розташовані об’єкти інфраструктури або військові частини, проте, рано чи пізно, вони все одно видають себе.

Лише у перші місяці війни на гарячу лінію надійшло більше 3 мільйонів дзвінків щодо виявлення ДРГ від пильних українців. Саме вони є основним джерелом знешкодження засланих росією "козачків".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як розвідці вдалося дізнатися про те, що росія планує підрив житлових будинків у Білорусі, звинувативши у цьому ЗС України, аби таким чином втягнути республіку у війну на боці рф.